Groothandel in watersport naar Heerenveen Lelystad/Heerenveen - Watersportgroothandel Lankhorst Taselaar verplaatst het hoofdkantoor van Lelystad naar Heerenveen. Op industrieterrein IBF laat het bedrijf een pand van ruim 4500 vierkante meter neerzetten. De vestigingen Lelystad, Meppel en Sneek worden er samengevoegd. Het levert Heerenveen 37 voltijdbanen op en zo'n tien flexibele arbeidsplaatsen. ,,IBF is een prachtige locatie. De nieuwbouw en daarbinnen de ruimtes die we straks beschikbaar hebben sluiten beter aan bij onze wensen voor de toekomst. Het moet logistiek een stuk efficiŽnter worden", zegt commercieel directeur Jarno Berkhof. ,,We zijn de afgelopen jaren flink gegroeid. Klanten weten onze snelle en betrouwbare levering en producten te waarderen." Artikelen worden de dag na bestelling afgeleverd. Lankhorst Taselaar levert de techniek en accessoires voor motorboten, sloepen, zeilboten en rubberboten. De zakelijke klanten zitten vooral in Nederland, Duitsland en BelgiŽ. Ook in het Duitse Rheine zetelt nog een vestiging die onder merknaam Lankhorst Hohorst opereert. Die locatie met negen werknemers blijft open. Lankhorst Taselaar is een afsplitsing van Lankhorst in Sneek. Toen dat bedrijf - met destijds Portugese eigenaar Euronete - in 2012 werd verkocht aan het Amerikaanse WireCo, zag toenmalig algemeen directeur Heero Smit zijn kans schoon. De Amerikanen zagen de watersportafdeling niet als hun kernactiviteit en werkten graag mee aan de afsplitsing door Smit met compagnon Berkhof. Lelystad werd hoofdkantoor. Nog altijd is er wel een afhaalpunt van Lankhorst Taselaar in Sneek. Overname In 2014 werd branchegenoot Bestolux in Meppel overgenomen. De leverancier van reddingsmiddelen als vesten en boeien, onder merknaam Besto, was van het sociale werkbedrijf Reestmond. Met die producten, die elders worden gemaakt, kwam er groei in de rest van Europa. Berkhof: ,,Het personeel heeft positief gereageerd op onze verhuizing. Een groot deel van onze mensen woont nog in Frysl‚n en ziet alleen maar voordelen. Ook de medewerkers uit Lelystad zien het belang van het bedrijf en komen mee over." Het personeel uit Meppel is twee weken geleden verplaatst naar Lelystad en wil ook mee naar Heerenveen. De gemeente Heerenveen en provincie Frysl‚n hebben er veel aan gedaan om Lankhorst Taselaar aan te trekken, zegt Berkhof. De provincie verstrekt een loonkostensubsidie van een ton. Bouwbedrijf Aan de Stegge uit Twello zal het nieuwe pand neerzetten. De verhuizing moet eind 2017 plaatsvinden. Er is een optie op de grond ernaast genomen om eventuele toekomstige groei op te vangen.

