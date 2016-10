Sport vrijdag, 21 oktober 2016

Hulshoff en Slot gooien het roer om bij Cambuur Leeuwarden - Waar hij zich een week geleden na de donderdagtraining nog rustig kon omkleden, wachtte Sipke Hulshoff gistermiddag eerst een andere verplichting. Net als vorig seizoen (na het opstappen van Henk de Jong), promoveerde hij eerder deze week plotseling van assistent van de ontslagen trainer Rob Maas tot hoofdcoach van SC Cambuur. En dus was het Hulshoff die in de perskamer van het Cambuurstadion de strijdwijze voor het thuisduel met FC Oss van vanavond uit de doeken moest doen. Lars Goerres Nee, helemaal verwacht kwam het ontslag van Maas niet voor Hulshoff, die de komende tijd met de andere assistent Arne Slot als trainersduo fungeert. ,,Ik denk dat Rob uitstekend wist wat hij wilde, maar hij had de pech dat we weinig scoorden. Als we vorige week tegen FC Den Bosch (3-1 nederlaag, LG.) gedaan hadden wat we moesten doen, dan had hij hier nog steeds gezeten. En ik niet." Maar zover kwam het nooit. En dus stonden Hulshoff en Slot deze week weer voor de groep. Maar waar het tweetal het vorig seizoen slechts een paar dagen voor het zeggen had, krijgt het nu meer tijd om de club, die met elf punten uit tien duels inmiddels naar de veertiende positie in de eerste divisie is afgezakt, uit het slop te trekken. ,,De clubleiding heeft bij ons aangegeven de tijd te willen nemen voor het zoeken naar een opvolger", stelt Hulshoff, die in tegenstelling tot Slot over de vereiste trainersdiploma’s beschikt. ,,Dat is prima. Tot het zover is mogen wij het doen. Dat kan voor twee weken, maar ook voor twee maanden zijn. We krijgen in ieder geval de kans om iets op te bouwen. En als in de winterstop blijkt dat we de juiste formule gevonden hebben, kan het zomaar zijn dat we het seizoen afmaken. Wie weet." De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

