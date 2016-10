Sport vrijdag, 21 oktober 2016

Messen zijn geslepen bij Van Solkema

Solingen - Bij Arno van Solkema zijn de messen geslepen. De Friese volleybaltrainer is klaar voor zijn nieuwe avontuur in de Duitse 'messenstad’ bij Solingen Volleys, de debutant in de Eerste Bundesliga.

Bert Kalteren

Het is voor de 48-jarige Van Solkema, die dertig jaar geleden eigenlijk per toeval vanuit de zwemsport in de volleybalsport is gerold, zijn eerste klus als volleybaltrainer over de landsgrenzen. De zeventienvoudig international, die als speler actief was bij Maaseik in België, was tot dit jaar als trainer alleen actief in eigen land. ,,Het kwam een beetje onverwacht en ik had er eigenlijk niet meer op gerekend", bekent de in Nijehaske woonachtige Van Solkema.

Tenminste als het gaat om de uitvalsbasis van zijn gezin, want zelf zal hij het grootste deel van de tijd doorbrengen in Solingen. ,,De intentie is om een of twee dagen per week naar huis te gaan, want de thuishaven blijft toch belangrijk. Dat is met een afstand van 270 kilometer goed te doen. Ik heb het één keer in twee uurtjes gereden, maar toen had ik de wind mee, ging ik van de heuvel af en had ik een snelle auto."

Vorig seizoen had Van Solkema de vrouwen van Donitas onder zijn hoede. ,,In april werd duidelijk dat het project in de eredivisie zou stoppen en dat ik op zoek moest naar iets nieuws. Toen ik hoorde dat de trainer van Solingen ging stoppen heb ik bij Huib den Boer, de Nederlandse spelverdeler van Solingen, laten vallen dat ik beschikbaar was. De club nam toen contact met me op."

Eind juli, begin augustus werd hij gekozen uit een dozijn sollicitanten. Van Solkema was er maar wat blij mee. ,,De Bundesliga is voor iedere Nederlandse volleybalcoach een geweldige uitdaging. Na het tweede gesprek was de kogel door de kerk", zegt de Fries, die de enige Nederlandse coach op het hoogste mannenniveau van het Duitse volleybal is. ,,Een nieuwe club die voor het eerst op het hoogste niveau speelt, andere spelers, een nieuwe trainer: ik houd wel van uitdagingen."

De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad.

Reacties: