Regio vrijdag, 21 oktober 2016

PatiŽntenstop bij Nij Smellinghe tot volgend jaar Drachten - Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten gaat de instroom van nieuwe patiŽnten fors beperken. Het ziekenhuis dreigt het budget te overschrijden dat is afgesproken met zorgverzekeraars. Daarom worden nieuwe patiŽnten zonder acute zorgvraag pas na 1 januari ingepland en gaat een groot deel van het ziekenhuis vanaf half november iedere week een dagdeel dicht. Spoedzorg wordt wel gewoon geleverd. Het ziekenhuis heeft de maatregelen bekendgemaakt in een interne e-mail. Ziekenhuizen spreken jaarlijks met zorgverzekeraars af wat het budget is dat zij maximaal kunnen besteden aan zorg. Bij Nij Smellinghe is dat dit jaar in totaal 110 miljoen euro. Het ziekenhuis trekt onverwacht veel patiŽnten en stevent nu af op een budgetoverschrijding met tien miljoen euro. Om die overschrijding te beperken - het ziekenhuis moet deze uit eigen zak betalen - worden nu maatregelen genomen. Een van die maatregelen is dus dat nieuwe patiŽnten alleen nog een afspraak kunnen krijgen voor volgend jaar, als de situatie niet spoedeisend is. Daarnaast gaan onder meer de poliklinieken, het behandelhuis, de functieafdeling en de afdeling radiologie vanaf half november tot eind december iedere week een dagdeel dicht. Ook op die manier moet de zorg worden beperkt die het ziekenhuis dit jaar levert. Bestuursvoorzitter Norbert Hoefsmit schrijft dat er mogelijk door de maatregel wel wachttijden ontstaan. Het ziekenhuis noemt drie oorzaken voor de patiŽntentoestroom. Vanwege de korte wachttijden verwezen veel huisartsen hun patiŽnten door naar Nij Smellinghe. Daarnaast legt het Groninger ziekenhuis UMCG zich minder toe op relatief eenvoudige ingrepen, en stijgt de zorgvraag van ouderen onverwacht snel. Uniek Het komt vaker voor dat de prognoses van ziekenhuizen niet kloppen, zegt Wouter van der Horst van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Maar het is volgens hem vrij uniek dat een ziekenhuis al in oktober lijkt af te stevenen op zoín forse overschrijding en maatregelen neemt zoals Nij Smellinghe dat doet. ,,Het gebeurt elk jaar een keer met een ziekenhuis in Nederland. Een ziekenhuis heeft dan de keuze om op het eigen vermogen in te teren en zelf de zorg te betalen, of een maatregel te nemen zoals in Drachten. Het is heel vervelend voor de patiŽnten." Thom Meens, voorlichter van PatiŽntenfederatie Nederland, sluit zich daarbij aan. ,,Hier zit natuurlijk geen patiŽnt op te wachten. Een ziekenhuis heeft maar ťťn taak en dat is patiŽnten helpen. Half oktober al nee gaan verkopen, dat kan echt niet." De Friesland Zorgverzekeraar, die 60 procent van de zorg van Nij Smellinghe heeft ingekocht, bevestigt dat er gesprekken zijn. De zorgverzekeraar wil inhoudelijk niet reageren. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 21 oktober 2016

