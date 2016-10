Regio donderdag, 20 oktober 2016

Drie generaties op dezelfde dag jarig Leeuwarden - Aanvankelijk stond Desiree van Gelden er niet eens bij stil dat het haar dertigste verjaardag was toen ze drie jaar geleden in ziekenhuis MCL beviel van Indi. ,,Daar ben je op dat moment niet mee bezig. Totdat je door je opa wordt gefeliciteerd. Ik zei: 'En hier is je cadeau.’ Ik had voor mijn leven lang een prachtig cadeau." Desiree viert vandaag haar 33e verjaardag, terwijl haar zoon drie wordt en vader Nelis van Gelden uit Drachten zestig. Ze zijn ook nog eens alle drie het oudste kind in hun gezin. De kans op zoiets, afgezien van geboorteplanning, is minder dan 1 op 13.000. De verjaardagen worden dit weekeinde samen gevierd, zoals vader en dochter dat hun hele leven al hebben gedaan en tegenwoordig om en om doen in Leeuwarden en Drachten. ,,Zolang dat kan, doen we dat. Dat is toch prachtig? Heel bijzonder." Nelis van Gelden, zelf geboren in Jakarta, zat bij de marine in Den Helder toen zijn eerste kind op aarde kwam. Zijn vrouw was pas 8 november uitgerekend, maar de vliezen braken, waardoor Desiree gehaald moest worden in het ziekenhuis en tweeënhalve week te vroeg werd geboren. ,,Gelukkig kon ik er wel bij zijn, ik hoefde niet te varen. Een cadeautje", blikt Nelis terug. Dertig jaar later herhaalde de geschiedenis zich. Het eerste kind van Desiree werd pas 1 november verwacht, al schoot het bij het horen van de uitgerekende datum al even door haar heen dat het haar niet zou verbazen als haar zoon op 20 oktober geboren zou worden. ,,Ik had die avond ervoor nog een babyshower, een verwendag. Ik lag net rustig op de bank, iedereen was net weg, toen de vliezen braken. Ik wilde thuis bevallen, maar uiteindelijk moest dat de volgende ochtend in het ziekenhuis." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 20 oktober

