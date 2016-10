Regio donderdag, 20 oktober 2016

Zorg Sionsberg meer thuis en online geleverd

Dokkum - De nieuwe afspraken voor poliklinische zorg in zorgcentrum Sionsberg in Dokkum zijn gunstiger voor inwoners van Noordoost-Frysl‚n. DC Klinieken en Cardiologie Centra Nederland (CCN) en De Friesland Zorgverzekeraar willen meer zorg aan huis bieden en patiŽnten beter van dienst zijn met e-health.

Dat zegt Igor Tulevski, cardioloog en oprichter van CCN. De Friesland zegde in augustus een vijfjarig contract op met de drie partijen achter Sionsberg 2.0: DC Klinieken, CCN en ZuidOostZorg. Reden was onvrede over de geleverde zorg. Er zou zorg die niet was afgesproken, wťl zijn geleverd, terwijl de anderhalvelijnszorg juist niet van de grond kwam. Ook zaten de drie partijen niet op ťťn lijn. Dinsdagavond laat maakte actiegroep Red de Sionsberg bekend dat DC Klinieken, CCN en De Friesland een driejarig contract voor poliklinische zorg hebben gesloten. Dat gaat in op 1 januari 2017.

,,In de anderhalf jaar dat we bezig zijn hebben we veel geleerd over de behoefte van patiŽnten en huisartsen. Ze willen dat alle zorg dichtbij plaatsvindt, ouderen willen dat het patiŽntvriendelijk is en men wil niet reizen. De afspraken die we nu hebben gemaakt zijn beter doordacht en duurzamer. PatiŽnt en huisarts staan centraal", zegt Tulevski. ,,Er zitten onder meer componenten in als e-health en telemonitoring (op afstand begeleiden van patiŽnten, red.) voor meer ondersteuning thuis. Dat is nodig in een vergrijzend gebied."

Bij de 'polií horen onder meer diagnostiek (rŲntgenonderzoek, bloedonderzoek en echoís), cardiologie en neurologie. In het anderhalvelijnscentrum combineren huisartsen traditionele taken met enkele specialismen. Zo zijn er huisartsenbedden voor dagopname en ouderenzorg.

De zorg bij Sionsberg wordt per 1 januari opgeknipt. ZuidOostZorg wil met ziekenhuizen MCL en Nij Smellinghe, Kwadrantgroep en GGZ-Frysl‚n de anderhalvelijnszorg apart oppakken. Daarover lopen gesprekken met De Friesland Zorgverzekeraar. De partijen hopen daar snel een nieuw contract over te sluiten.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 20 oktober

Reacties: