donderdag, 20 oktober 2016

Geen finales meer bij Nationale Competitie Fierljeppen Leeuwarden - Met ingang van volgend seizoen zullen de deelnemers aan de Pollepleats Nationale Competitie Fierljeppen geen finales meer springen. Daardoor kan er viermaal gesprongen worden in plaats van de huidige drie sprongen. Dat is naar voren gekomen na evaluatie van de Nederlandse Fierljep Bond (NFB) met de ljeppers en wedstrijdadministratie. Ook zal de competitie met ingang van 2018 als selectie voor het NK gaan dienen. Die wijziging was voor volgend jaar nog niet haalbaar.

