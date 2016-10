Regio donderdag, 20 oktober 2016

Frustratie over antwoordapparaat artsen Leeuwarden - Een huisarts die niet telefonisch bereikbaar is en met een automatische boodschap de patiŽnten doorverwijst naar een andere arts. Vooral in vakantieperiodes gebeurt het vaak. Het leidt bij bellers tot frustratie. Zorgbelang Frysl‚n wil het probleem in kaart brengen. PatiŽnten van huisarts Wiersema in Eastermar werden gisteren doorverwezen naar huisarts Veldhuizen in Garyp. Het antwoordapparaat van Veldhuizen verwees door naar Huisartsenpraktijk Opeinde. Maar ook in Opeinde stond het antwoordapparaat erop: patiŽnten moesten bellen met huisarts Keijer in Oudega (S). Wie vervolgens Keijer belde, kreeg via een bandje te horen dat hij bij spoed een toets kon indrukken en als het geen spoedgeval was om de volgende dag de eigen huisarts te bellen. Uit een melding van een patiŽnt aan deze krant blijkt dat die laatste boodschap ook nog eens onduidelijk was. ,,Dit is een heel uitzonderlijke situatie", zegt huisarts Keijer, die overigens de spoedlijn wel meteen de telefoon opneemt. Ze vertelt dat de vier huisartsenposten geregeld voor elkaar invallen en dat normaliter minstens twee huisartsen bereikbaar zijn. ,,De huisarts in Garyp zou er vandaag ook zijn, maar er is nu even sprake van overmacht. Zoín situatie komt hooguit twee keer per jaar voor." De huisarts zegt dat het niet goed is dat de patiŽnten zo vaak worden doorverwezen. Ze zegt dat het lastig is voor huisartsen om de telefonische boodschap op het laatste moment te veranderen. Vaak gaat er enige tijd overheen voor de verandering is doorgevoerd. ,,Dat gebeurt door een extern bedrijf. Het heeft te maken met de beveiligde lijnen die we hebben." Harriet Hollander van patiŽntenorganisatie Zorgbelang Frysl‚n zegt dat zoín situatie met doorverwijzingen niet moet kunnen voorkomen. ,,Wij vinden dat alle huisartsen gewoon tussen acht en vijf uur telefonisch bereikbaar moeten zijn, ook in de vakantie. Dan moet je als huisarts je vervanging gewoon goed regelen. Maar zo bont als in dit geval heb ik het nog niet eerder gezien." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 20 oktober

