Regio donderdag, 20 oktober 2016

Banken staken financiering aan boeren Leeuwarden - Boeren die hun bedrijf binnenkort willen uitbreiden of een bedrijf willen overnemen krijgen voorlopig geen (of in zeer beperkte mate) financiering voor hun plannen van Rabobank en ABN Amro, de twee banken die het grootste deel van de landbouwbedrijven in Nederland geld lenen voor investeringen. De banken wachten op meer duidelijkheid over de invoering van een stelsel van fosfaatrechten. Eind vorige week maakte staatssecretaris Martijn van Dam bekend dat het wetsvoorstel voor een fosfaatrechtenstelsel per 1 januari geen goedkeuring krijgt van Brussel, in verband met regels voor staatssteun. Invoering zal nu niet eerder zijn dan in 2018. Intussen blijft de fosfaatproductie van de landbouw boven de Europese norm uitkomen. Gevreesd wordt dat er een fikse krimp nodig is om weer onder die norm te komen. Wanneer ook een speciale uitzonderingspositie van de Nederlandse veehouderij vervalt - de derogatie - dan moet een kwart van de koeien verdwijnen, is de verwachting van het CBS. Banken moeten dan maar afwachten of ze nog makkelijk hun uitgeleende geld terugkrijgen. Het aantal melkveehouders dat aanklopt bij de banken is volgens Boerderij.nl, dat het nieuws gisteravond naar buiten bracht, al aan het afnemen. Voor een deel komt dat door de aanhoudende onzekerheid en voor een ander deel door de lange periode met lage opbrengstprijzen. De prijzen liggen nog steeds onder de kostprijs. Wekelijks kloppen enkele tientallen bedrijven bij Rabobank aan met financieringsaanvragen. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 20 oktober

