Nieuwe dienstregeling NS pakt slechter uit Leeuwarden - De nieuwe dienstregeling van NS per 12 december levert Fryslân vooral verslechteringen op. De Friese reizigersorganisatie Rocov ziet grote problemen. De vervoerder blijkt al vóór publicatie van het spoorboekje op de hoogte te zijn geweest van de knelpunten. NS wil nu wel naar verbeteringen kijken, maar invoering zal op zijn vroegst in februari plaatsvinden. Zo wil de NS de nieuwe dienstregeling voor stoptreinen van Leeuwarden naar Zwolle alweer aanpassen, zegt woordvoerster Corien Koetsier in reactie op kritiek van Rocov Fryslân. Ze erkent dat de mogelijkheden voor reizigers naar Grou, Akkrum en Wolvega vanaf medio december verslechteren: de twee stoptreinen vertrekken straks vlak na elkaar. Op dit moment vertrekt de eerste stoptrein in Leeuwarden drie minuten na het hele uur (.03) en de tweede op .22. Voorzitter Ton Ettema van Rocov Fryslân vindt die dienstregeling, met tussentijden van 19 en 41 minuten, al onvoldoende. Straks vertrekken de treinen op .08 en .20 en gelden dus tussentijden van 12 en 48 minuten. ,,We steken de vlag halfstok als dat doorgaat", zegt Ettema. ,,Een van de treinen gaat niet gevuld worden, daar kan je zeker van zijn." De NS heeft het probleem ook gezien, zegt Koetsier. ,,Het was al niet een heel mooie ligging, maar nu is die nog minder mooi. De situatie is dusdanig dat we met de mensen in Fryslân gaan praten en op zoek gaan naar een verbetering." Die verbetering kan op zijn vroegst in februari worden doorgevoerd. Koetsier zegt dat de NS al voor de publicatie van de dienstregeling op de hoogte was van het probleem. ,,We wisten het al, maar met de bekendmaking van de nieuwe dienstregeling wordt dat nog eens extra duidelijk." Lees verder in het Friesch Dagblad van 18 oktober 2016

