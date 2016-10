Regio dinsdag, 18 oktober 2016

Omrin bouwt sorteerinstallatie in Heerenveen Heerenveen - Afvalverwerker Omrin wil in Heerenveen een nieuwe sorteerinstallatie bouwen voor kunststof verpakkingsafval. Op de hoek van de Frankrijkdreef en De Dolten, bij de bestaande Omrinlocatie, moet eind volgend jaar een fabriek in gebruik zijn waar jaarlijks 65 kiloton kunststof kan worden gesorteerd. Omrin werkt bij het realiseren van de installatie samen met de concurrenten AEB uit Amsterdam en HVC uit Alkmaar. Op dit moment brengt Omrin het kunststofafval naar een Duitse sorteerder. In Nederland staan al wel sorteerinstallaties in Rotterdam en Wijster (Drenthe), met een gezamenlijke capaciteit van honderdvijftig kiloton kunststof per jaar. De stukken bij het plan liggen momenteel ter inzage bij de gemeente en de provincie. Woordvoerder Denis Brull van Omrin verwijst naar een technische verklaring op de website van Omrin. Hij zegt dat de afvalverwerkers - die alle drie eigendom zijn van een groep gemeenten - hebben afgesproken verder niets naar buiten te brengen. Brull wil geen antwoord geven op vragen over het aantal banen dat de installatie oplevert, de grootte van de investering en de verdere planning. De afvalverwerkers stellen in de verklaring dat steeds meer kunststof apart wordt ingezameld. In de sorteerinstallatie wordt het afval na het sorteerproces zo nodig ook extra schoongemaakt. Dat moet bijvoorbeeld worden hergebruikt voor plastic in de voedingsindustrie. Een deel van dit afval, zoals petflessen en folie, kan goed worden hergebruikt. Bij ander kunststof is dat lastiger, vaak omdat het bestaat uit verschillende lagen die verlijmd zijn. Een voorbeeld van dat laatste is een vleesbakje van de supermarkt.

