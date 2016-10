Economie dinsdag, 18 oktober 2016

Meer vrijstaande huizen verkocht Leeuwarden - Vrijstaande woningen zijn in Fryslân erg in trek. In september werden er 242 van verkocht. Dat is ruim 20 procent meer dan in augustus. Andere woningtypen gingen ook meer van de hand, maar die plusjes waren maar klein. Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster. In Fryslân werden er in september 723 woningen verkocht. In de voorgaande maand waren dat er nog 674. Het verschil is bijna volledig te verklaren door de verkoop van vrijstaande woningen. Ook ten opzichte van vorig jaar september is de groei met 25,4 procent fors. Landelijk registreerde het Kadaster in september iets meer dan 21.000 verkochte woningen. Dit is een stijging van 28,7 procent ten opzichte van september 2015 (Fryslân: plus 19,7 procent). Vergeleken met de voorgaande maand, augustus 2016, was er landelijk sprake van een stijging van 5,2 procent. Net als in Fryslân nam, in vergelijking met september vorig jaar, het aantal geregistreerde verkochte woningen toe bij alle woningtypen. Vrijstaande woningen stijgen het meest, met 42,4 procent. Bij 2-onder-1 kap woningen is de stijging het kleinst met 22 procent. Lees verder in het Friesch Dagblad van 18 oktober 2016

