Sport maandag, 17 oktober 2016

Verdedigende druk wordt Aris fataal Zwolle - Drie kwarten kon Aris zondag aardig meekomen met Landstede Zwolle. In het laatste deel werd de verdedigende druk, die de Zwollenaren gaven, de Leeuwarders echter te veel. De aanvalsmachine haperde en daardoor werd het verschil groot: 75-54. Nathan Sprey De lay-up van Denton Koon opende nog wel de score in het sportcentrum Landstede, maar de 0-2 was zondagmiddag de enige voorsprong die Aris had tegen de een van de favorieten voor de landstitel. Slechts veertien seconden konden ze genieten van de leiding, want meteen daarna volgde een 12-0 run van Zwolle. Zwolle-coach Herman van den Belt had zijn huiswerk duidelijk goed gedaan. Aris-guards Jordan Gregory en George Marshall, vorige week goed voor 39 en 28 punten, kregen vreselijk veel druk van de Overijsselse defensie. ,,Sowieso is Zwolle een fysieke ploeg", vond coach Klaas Stoppels. ,,Ze gaan ieder duel hard in en overrompelen de tegenstander." Die tactiek miste ook tegen Aris zijn uitwerking niet. De Leeuwarders zaten in het eerste kwart bijna elke aanval tegen het einde van de schotklok aan. In de eerste tien minuten ging die zoemer al liefst vijf keer af. Stoppels: ,,Dat deden ze goed. We wilden het ... De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties