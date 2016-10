Sport maandag, 17 oktober 2016

Eerste 'thuisduel´ Flyers is geen galavoorstelling Leeuwarden - De eerste thuiswedstrijd van landskampioen en bekerwinnaar Unis Flyers werd gisteravond niet bepaald een galavoorstelling. Voor die primeur moest het team van coach Mike Nason uitwijken naar het ijs van de Elfstedenhal in Leeuwarden, waar GIJS Groningen - dat dit seizoen terugkeerde op het hoogste niveau - voor de tweede keer in de bekercompetitie als schietschijf fungeerde. Met een 6-1 (1-0, 4-0, 1-1) uitslag viel de schade nog alleszins mee. Bert Kalteren Acht dagen eerder werd het een 1-8 overwinning voor Flyers en daarom stemde het bijzondere thuisoptreden - pas vanaf volgend weekeinde opent Thialf haar deuren voor de ijshockeyers van Heerenveen - niet tevreden. ,,Je wint en dat is een vereiste. Maar ik vond het niet goed. Ik ben van mening dat we in zo’n wedstrijd tegen zo’n tegenstander veel verzorgder moeten spelen", zei captain en Leeuwarder Marco Postma. Hij deed zijn eerste schreden als ijshockeyer in de oude ijshal in Leeuwarden, waar hij van vijf- tot twaalfjarige leeftijd speelde. Flyers bereidde zich de afgelopen vier weken op de nieuwe locatie voor op het nieuwe seizoen. ,,Ik vind het wel lekker om hier te spelen", bekende Postma, die ook wel blij is dat Flyers na de drie resterende trainingen ... De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

