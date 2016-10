Regio maandag, 17 oktober 2016

Rolstoel-e-bike gestolen: zonder is de wereld een stuk kleiner ,,Je komt aan mijn vrijheid." Baukje Salverda (27) baalt. Haar e-bike, die ze aan haar rolstoel kan bevestigen, is gestolen en zonder is haar wereld ineens een stuk kleiner. ,,Het is echt mijn vervoermiddel. Met die e-bike kan ik overal heen, ik gebruik ’m voor alles waarvoor ik de deur uit moet. Die vrijheid is mij nu ontnomen, en dat vind ik heel erg." Door een zuurstoftekort bij de geboorte heeft Salverda een hersenbeschadiging opgelopen waardoor ze niet goed kan lopen en problemen heeft met haar coördinatie. Daardoor is ze gebonden aan een rolstoel. Zaterdagochtend ontdekte ze dat de e-bike niet meer achter haar huis stond. ,,Ik was in de keuken om koffie te zetten, keek naar buiten en zag een lege plek. De moed zakte me in mijn schoenen. Wat nu?" Meer hierover in het Friesch Dagblad van maandag 17 oktober

