Sport zaterdag, 15 oktober 2016

Nauta in nieuwe setting om het maximale eruit te halen Yvonne Nauta bereidt zich in de nieuwe setting van het Friese gewest voor op het nieuwe schaatsseizoen. Een weloverwogen keuze van de 25-jarige schaatsster, die in de omgeving van de commerciŽle ploegen wat op een dood spoor zat. Met als eerste ijkpunt de wedstrijden van dit weekeinde om de Holland Cup I in Deventer. ,,Er zit een stijgende lijn in, maar ik zit nog in een opbouwfase." Bert Kalteren Na twee mindere seizoenen besloot Nauta dat het roer rigoureus om moest. ,,Ik haalde lang niet het niveau dat ik eerder had gehaald. Bovendien was ik niet fit en de ploeg stopte", vertelt de schaatsster uit Uitwellingerga, die nog wel mee kon met haar toenmalige trainer Gianni Romme naar de Platina-ploeg. Maar dat was geen optie voor de Friezin, die na lang nadenken koos voor het gewest. ,,Dan kwam ik weer in een vrouwenploeg terecht met dezelfde trainer. Dat is iets dat ik niet wilde en het was niet duidelijk of ik daar beter van zou worden. En als je er geen vertrouwen in hebt, dan moet je daar niet aan beginnen", blikt Nauta terug op het moment van ... De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties