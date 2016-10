Regio zaterdag, 15 oktober 2016

Verkoop Enexis levert gemeenten 18 miljoen op

Leeuwarden - Twaalf Friese gemeenten hebben volgend boekjaar een eenmalig voordeeltje door de verkoop van aandelen in het netwerkbedrijf Enexis. Het levert ze in totaal bijna achttien miljoen euro op. In de meeste gevallen gaat het geld naar de reserves of de algemene middelen.

Enexis heeft de Friese gemeenten een eenmalig aanbod gedaan. Sinds 1 januari is Enexis door een ruil met Liander geen netbeheerder meer in Fryslân. De aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. Alle twaalf gemeenten met Enexis-aandelen gaan op het aanbod in. De waarde is in de loop der tijd sterk gestegen. Zo kwam Ooststellingwerf ooit voor enkele tienduizenden euro's in bezit van de aandelen van toen nog Frigem. Die worden nu voor 1,1 miljoen euro verkocht.

Enexis is zes jaar geleden ontstaan uit Essent, toen energiebedrijven verplicht opgesplitst moesten worden in een leveranciersbedrijf en een netwerkbedrijf. De Friese gemeenten verkochten destijds al hun aandelen Essent. Dat bracht bijna 37 miljoen euro in het laatje.

Leeuwarden heeft de meeste Enexis-aandelen en strijkt nu 4,7 miljoen euro op, gevolgd door Súdwest-Fryslân die er 4,2 miljoen euro aan overhoudt. De andere gemeenten die Enexis-aandelen verkopen zijn De Fryske Marren (2,5 miljoen), Opsterland (1,1 miljoen), Weststellingwerf (een miljoen), Franekeradeel (800.000), Harlingen (689.000), Littenseradiel (513.000), Menameradiel (512.000), het Bildt (435.000) en Leeuwarderadeel (365.000).

Door de verkoop raken de gemeenten wel hun jaarlijkse dividend kwijt. Dit jaar was dat ruim 2,5 procent van de verkoopopbrengst.

