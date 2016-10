Regio zaterdag, 15 oktober 2016

Friese gemeenten willen kosten azc's terug Leeuwarden - De gemeenten Harlingen en Leeuwarden willen geld van het rijk om de kosten te dekken die zij hebben gemaakt voor de komst van een azc. Beide gemeenten waren al ver met de voorbereiding toen duidelijk werd dat de asielzoekerscentra niet meer nodig waren. Ook de gemeenten Achtkarspelen en Dongeradeel overwegen voorbereidingskosten op het rijk te verhalen. Wethouder Hein Kuiken van Harlingen is al langer bezig met het idee om geld van het COA (het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) of het rijk terug te vragen voor de kosten van onder meer de informatieavond, zaalhuur, en dergelijke. ,,Dat gaat om een bedrag van zo'n zes-à zevenduizend euro. Normaal krijg je dat geld terug als er bij de vestiging van een azc een bestuursovereenkomst wordt gesloten. Maar omdat er geen azc meer nodig is, is er geen overeenkomst en zijn de kosten voor ons." Kuiken gaat echter verder dan alleen de directe kosten. ,,We hebben er ook veel ambtelijke uren in zitten. Honderden uren. Als je dat doorrekent, dan kom je ook gauw op zo'n twintig- à dertigduizend euro." Lees verder in het Friesch Dagblad van 16 oktober 2016

