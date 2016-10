Regio zaterdag, 15 oktober 2016

Subsidie toeristische ontwikkeling is op

Appelscha - Na een investering van vijfhonderd miljoen euro in de toeristische ontwikkeling van het Friese Merengebied en de Waddeneilanden zijn nu de andere gebieden in Fryslân aan de beurt. Dat beloofde gedeputeerde Klaas Kielstra gisteren bij de opening van een nieuwe uitkijktoren in het Drents-Friese Wold in Appelscha. Navraag leert dat het slechts gaat om hand- en spandiensten. Miljoenen zijn er niet meer te vergeven.

Om precies te zijn is er nog twee keer twee miljoen euro te verdelen, zegt provinciewoordvoerder Marco Kok. ,,En dat is voor de hele provincie. De potjes zijn op."

Het klonk nog zo veelbelovend, de speech van Kielstra. Hij biechtte op dat de toeristische ontwikkeling van dit gebied de laatste jaren te weinig aandacht heeft gehad. ,,We hebben een half miljard euro geïnvesteerd in het Friese Merengebied en de Wadden, dat is nu wel klaar. We gaan nu nadrukkelijker kijken naar andere gebieden. Voor Leeuwarden ligt Appelscha een beetje in een uithoek, maar de aandacht is er nu permanent op gevestigd. Dit gebied verdient van ons alle ruimte om zich verder te ontwikkelen, dat beloof ik."

Volgens Kok moet er dan vooral gedacht worden aan het scheppen van kaders. ,,We willen een verbinding maken tussen natte en droge recreatie, daar is dit gebied geschikt voor." Kielstra zou vooral gedoeld hebben op het aanreiken van hand-en-spandiensten. ,,Bijvoorbeeld: je hebt een ondernemer met voor 80 procent Duitse gasten, maar die heeft geen menukaart in het Duits, daar heeft hij nooit aan gedacht. Je kunt hem ondersteunen de bedrijfsvoering daar beter op af te stemmen."

