Economie zaterdag, 15 oktober 2016

LTO vreest chaos door 'nee' Brussel tegen fosfaatstelsel Leeuwarden - Er wacht de Nederlandse melkveehouderij een chaos in 2018. Kees Romijn, voorzitter LTO Melkveehouderij, voorspelt dat dit gaat gebeuren nu Brussel het Nederlandse plan om de fosfaatproductie in de sector terug te dringen heeft afgewezen. De Europese Commissie ziet het fosfaatrechtenstelsel van staatssecretaris Martijn van Dam als staatssteun. Van Dam had het stelsel willen invoeren om de te veel geproduceerde mest, en daarmee het bestandsdeel fosfaat, terug te dringen onder het Europese plafond. Bij dat fosfaatrechtenstelsel krijgen melkveehouders verhandelbare fosfaatrechten toegekend op basis van hun aantal melkkoeien op peildatum 2 juli 2015. Bedrijven mogen alleen melkvee houden als ze voldoende rechten hebben. Dat stelsel zou in 2017 worden ingevoerd. Maar nu wordt dat, zelfs als alles meezit en het plan wordt aangepast, een jaar later. Volgens Romijn loopt Nederland daardoor het risico op verlies van het voorrecht van de derogatie, waarbij de Nederlandse boer meer dierlijke mest mag uitrijden dan de Europese richtlijn toestaat. Dat kost de sector honderd miljoen euro. ,,Met het fosfaatstelsel konden we weer onder de Europese normen komen. Hoe groot is de kans dat we volgend jaar, zonder dat stelsel, een Europese milieuambtenaar kunnen overtuigen dat we onder het plafond komen? Dat is noodzakelijk om aan derogatie-onderhandelingen te kunnen beginnen, laat staan dat je de derogatie weer krijgt." Zonder die derogatie voorspelt Romijn ellende. ,,Dat komt er extra veel mest op de markt en moeten er veel koeien verdwijnen. Het is zo onvoorstelbaar wat er dan staat te gebeuren." Lees verder in het Friesch Dagblad van 16 oktober 2016

