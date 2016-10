Regio vrijdag, 14 oktober 2016

Voor de Friese edelsmid was smeden vaak een bijbaan Heerenveen - Veel interessant onderzoek over de Friese geschiedenis komt de laatste jaren voort uit de activiteit van buitenpromovendi, die hun tijdrovende onderzoek uitvoeren naast hun betaalde werk, vaak ook na hun pensionering. Hoe waardevol deze uiterst gemotiveerde groep onderzoekers is, bewijst dit keer Peter Schoen (Heerenveen, 1961). Hij promoveerde vorige week op het onderwerp van Friese edelsmeden in de Gouden Eeuw. Zijn proefschrift Tussen hamer en aambeeld werd uitgebracht door uitgeverij Verloren. De historicus Schoen werkte als conservator bij het Museum Willem van Haren in Heerenveen en kwam daar voor het eerst in aanraking met het onderwerp van het Friese zilver. Het bleef hem bezighouden, ook toen hij docent geschiedenis werd aan osg Sevenwolden. Tussen hamer en aambeeld toont hoe zijn aandacht voor de maatschappelijke positie van de veelgeroemde edelsmeden leidt tot een grondige bijstelling van ons beeld van deze beroepsgroep. Fries zilver wordt nog vaak gezien als het werk van kunstenaars. Maar met dat beeld, ingegeven door Fries-romantisch wensdenken, maakt Peter Schoen korte metten. 'Het kunstenaarsimago van Friese edelsmeden uit de gildetijd is een constructie uit de negentiende eeuw, bedacht en in stand gehouden door de Friese culturele elite, op basis van romantische, nationalistische en aangeprate minderwaardigheidsgevoelens', zo schrijft Schoen. Lees het hele artikel in de papieren krant van 14 oktober 2016

