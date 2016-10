Regio vrijdag, 14 oktober 2016

Nieuwe stroomkabel tussen windpark en Oudehaske Bolsward - Netbeheerder TenneT gaat een kabelverbinding aanleggen langs de A7 van de Afsluitdijk naar Oudehaske. Ook zal het hoogspanningsstation Marnezijl bij Bolsward op termijn worden uitgebreid. Waarschijnlijk volgen nog meer maatregelen voor de versterking van het Friese elektriciteitsnet. Dit blijkt uit het Rijksinpassingsplan Windpark Fryslân, dat vanaf vandaag ter inzage ligt. In het document neemt minister Henk Kamp (Economische Zaken) een besluit op alle inspraakreacties die zijn ingediend op het plan voor de realisatie van het windpark in het IJsselmeer. Veel aanpassingen aan het plan voor het windpark in het IJsselmeer bij Makkum maakt Kamp niet. Wel vermeldt hij dat hij TenneT in juli heeft verzocht voorbereidingen te treffen om het net te versterken, omdat hij meer energie-opwekkingsprojecten verwacht dan alleen Windpark Fryslân. De netbeheerder heeft daarop inmiddels aangegeven dat het station Marnezijl zal worden uitgebreid. Overige maatregelen om het net op termijn te versterken, mogelijk voor de aanpassing van bestaande hoogspanningslijnen of de aanleg van nieuwe lijnen, zijn nog niet bekend Het is wel duidelijk dat alle aanpassingen in 2020 nog niet klaar zullen zijn. Dat is het jaar dat Windpark Fryslân waarschijnlijk in gebruik wordt genomen. Voor de afvoer van de stroom in de eerste jaren zal daarom de nieuwe ondergrondse 110 kV-kabel worden aangelegd van de Afsluitdijk naar Oudehaske. Deze kabel van 55 kilometer lang volgt de route van de snelweg A7. Het alternatief dat eerder in beeld was, de aanleg van een ondergrondse kabel van de Afsluitdijk naar Herbaijum, is dus van de baan. Dat hoogspanningsstation blijkt technisch niet geschikt. Het Rijksinpassingsplan ligt ter inzage tot en met 25 november.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties