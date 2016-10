Regio vrijdag, 14 oktober 2016

Meer ongelukken dan gedacht in Fryslân Leeuwarden - Veel meer Friezen zijn jaarlijks betrokken bij een ongeluk in het verkeer dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit een proef in het MCL in Leeuwarden. Een jaar lang werd op de Spoedeisende Hulp bijgehouden wie er binnenkwam door een ongeluk in het verkeer, en ook werd de locatie van het ongeval geregistreerd. Tussen april 2015 en 31 maart 2016 werden op de Spoedeisende Hulp 1067 verkeersslachtoffers geteld, terwijl er bij het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) maar ruim tweehonderd van deze ongevallen bekend waren. Dit geldt voor Leeuwarden en wijde omgeving, maar elders is de situatie niet anders. Gedeputeerde Sietske Poepjes zei gisteren bij de presentatie van de Regionale Pilot Verkeer Fryslân geschrokken te zijn van de aantallen. ,,We hadden verwacht dat er we wellicht 10 tot 15 procent niet zouden weten, maar geen 80 procent. Dat is enorm." Een verklaring voor het enorme verschil in tussen bekende cijfers en de in het ziekenhuis geregistreerde ongevallen zit 'm in de systematiek bij de politie. Die is lang niet altijd betrokken bij ongevallen zoals eenzijdige fietsongelukken, en kan die daardoor ook niet registreren. Het ROF weet dus alleen van de ongelukken die de politie registreert. De proef werd nu gehouden in Leeuwarden en omgeving, maar als het aan Sietske Poepjes, het MCL en VeiligheidNL - de organisator van de proef - ligt, wordt de registratie op de eerste hulp uitgebreid naar heel Fryslân. Bij de helft van de kleine elfhonderd in het MCL geregistreerde verkeersongevallen is er sprake van een eenzijdig ongeval. Fietsers (68 procent) vormen de grootste groep gewonden, 65-plussers zijn het meest vertegenwoordigd als het gaat om ongelukken van voetgangers en fietsers. Kritiek op de proef is er ook. Sylvia te Wierik, districtschef Fryslân van de politie Noord-Nederland, liet weten dat de definitie van verkeersongevallen wat haar betreft erg ruim was. Maar volgens Birgitte Blatter is de gangbare definitie gebruikt en kan daaruit geen verklaring voor het hoge aantal geregistreerde slachtoffers worden gehaald.

