Kunstgrasveld dicht voor jeugd in Buitenpost Buitenpost - De voetbal- en korfbalverenigingen van Buitenpost laten hun jeugdleden voorlopig niet meer op kunstgras spelen. Vv Buitenpost en Flamingo's zeggen dat ze met dit besluit de jeugd in bescherming willen nemen tegen de mogelijk schadelijke gevolgen van de rubberkorrels. De clubs maakten gisteravond hun besluit bekend. Buitenpost-voorzitter Paul Olijve zegt dat vijf of zes jeugdteams al hadden laten weten dat ze niet meer op kunstgras willen spelen. Daarop heeft de club besloten het kunstgras voor alle jeugd te sluiten. ,,We kunnen wel zegen: we wachten het onderzoek af, maar dat weegt wat ons betreft niet op tegen de risico's." Het besluit houdt wel in dat sommige teams de komende periode slechts één keer per week kunnen trainen in plaats van twee. De thuiswedstrijden worden voorlopig gespeeld op gras; daarvoor is volgens Olijve genoeg ruimte. De club gaat alle tegenstanders voor uitwedstrijden aanschrijven met de mededeling dat de jeugd niet meer op kunstgras speelt. ,,Ik ga ervan uit dat ze daar rekening mee houden. Maar ik denk ook dat de komende tijd meer clubs zullen volgen." Lees het hele artikel in de papieren krant van 14 oktober 2016

