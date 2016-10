Economie vrijdag, 14 oktober 2016

Brussels 'njet' is uitstel voor mestquotum Den Haag - De melkveehouderij is, bij monde van LTO-voorzitter Kees Romijn, zwaar teleurgesteld dat het niet gelukt is om het fosfaatstelsel erdoor te krijgen in Brussel. De Europese Commissie ziet de plannen van staatssecretaris Martijn van Dam om de fosfaatproductie terug te dringen als staatssteun. Het stelstel wordt aangepast en een jaar later, op 1 januari 2018, ingevoerd. Dat liet de bewindsman gisteren aan de Kamer weten. 'Boos, verbijsterd, onvoorstelbaar in dit stadium. 468 dagen na aankondiging niks!', twitterde Romijn, voorman van de melkveehouders, gistermiddag. Hij stelt voor de sector nu aan z'n gang te laten gaan nu de overheid het heeft laten afweten. Nederland produceerde in 2015 te veel mest. De fosfaatproductie steeg met acht miljoen kilo tot ruim 180 miljoen kilo. Dit mede als gevolg van het afschaffen van het melkquotum op 1 april 2015: er kwamen tienduizenden koeien bij. Zo werd het jaarplafond van 172,9 miljoen kilo, dat Brussel vaststelde, overschreden. Het fosfaatrechtenstelsel moest voor een teruggang tot onder het plafond leiden. Van Dam heeft voor de nieuwe wet de handen in Brussel niet op elkaar kunnen krijgen. 'Uit intensief contact met de Europese Commissie is gebleken dat het rechtenstelsel als staatssteun wordt opgevat', schrijft de staatssecretaris aan de Kamer. Brussel wil nog wel eens staatssteun toe staan, maar in dit geval gaat het om ongeoorloofde staatssteun. 'Goedkeuring zal niet worden verleend als het dient te voorkomen dat een Europese norm, hier het fosfaatproductieplafond in de derogatiebeschikking (de 172,9 miljoen kilo, red), te herstellen of als maatregelen niet verder gaan dan wat op basis van Europese normen reeds verplicht is', aldus de Kamerbrief. Lees het hele artikel in de papieren krant van 14 oktober 2016

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties