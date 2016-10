Sport donderdag, 13 oktober 2016

Bij Robin Bakker lukt bijna alles Wolvega - Met drie winnaars was Robin Bakker gisteren de man van de dag op de drafbaan in Wolvega. Met iets meer geluk hadden er wellicht zelfs zes zeges in gezeten. Hij werd ook nog eens driemaal tweede. Hans Sinnige De werkdagen van Robin Bakker zijn voor een normaal mens nauwelijks bij te benen. Zondag won hij in Hamburg een hoofdnummer met 10.000 euro voor de winnaar. Na midden in de nacht te zijn thuisgekomen reed hij om zes uur ‘s ochtends in Oldetrijne zijn eerste paard, een werkdag daar duurt in de regel tot een uur of zes ‘s avonds. Dinsdagochtend vroeg reed hij vanuit zijn woonplaats Blauwhuis naar Parijs, waar hij ‘s avonds tot ieders verrassing met de door hem en werkgever Paul Hagoort getrainde Coupe Droit een koers won die 33.000 euro aan prijzengeld opleverde. Om drie uur in de ochtend was Bakker thuis en enkele uren later stapte hij alweer op de sulky in Wolvega, waar hij uitgroeide tot de man van de dag. Hij won drie hoofdnummers, de eerste als gastrijder voor de Wolvegaster trainer Arnold Mollema. Met Flashback domineerde hij de Breeders Crown voor vierjarige hengsten en ruinen. Nog geen half uur later was het opnieuw .... De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

