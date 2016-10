Regio donderdag, 13 oktober 2016

Freya-directeuren eisen van RTL riante rectificatie

Lelystad - Twee zorgdirecteuren van de Freya Holding uit Leeuwarden eisen dat RTL met een prominente rectificatie komt in items van de nieuwszender en op de homepages van zijn websites. Dat hebben ze gisteren geŽist in een kort geding in Lelystad. Ze vinden dat ze ten onrechte zijn afgeschilderd als sjoemelende directeuren en dat er sprake is van een hetze. RTL is niet van plan iets te rectificeren. De nieuwszender blijft erbij dat er sprake is van misstanden.

De directeuren Stefan Postma en Jan Bleichrodt voelen zich in hun eer en goede naam aangetast. Een eerste uitzending in april over vermeende belangenverstrengeling van de twee, die toen nog in dienst waren van de Heerenveense zorgkoepel Alliade, leidde tot een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit. Daaruit kwamen geen misstanden naar voren, maar wel 'de schijn van belangenverstrengelingí. Alliade heeft daarop enkele maatregelen genomen. Na nieuwe berichtgeving door RTL in september begon de inspectie een aanvullend onderzoek.

Volgens advocaat Gerjanne te Winkel is het enige dat aan te merken valt op haar cliŽnten dat ze na overname van een aantal bvaís in 2008, de schijn van belangenverstrengeling hebben gewekt. Nieuwe berichtgeving - onder meer een klokkenluidster die de directeuren betichtte van zelfverrijking, deskundigen die spraken van fraude en vermeende misstanden bij een andere zorg-bv van de twee, Woon Foyers Nederland - wordt volgens haar op geen enkele manier gestaafd met bewijs. Ze vorderde naast de rectificatie dat de vier uitzendingen in september en alle daaraan gelieerde artikelen en uitingen op internet en in sociale media worden verwijderd. Daarnaast moet RTL met een zogenaamde AdWords-campagne regelen dat de rectificatie bij zoekmachines als Google en Yahoo bovenaan komt te staan.

Volgens Te Winkel getuigen beide mannen alleen maar van goed ondernemerschap. Door de aanhoudende publiciteit van RTL komen ze nu nergens meer aan de bak, schetste ze. ,,Het resultaat van dertien jaar hard werken is door ťťn uitzending van RTL geruÔneerd", zei directeur Postma. Bleichrodt vertelde dat hij en andere medewerkers van Alliade sinds oktober 2015 worden gestalkt. Hij schatte dat ze samen meer dan driehonderd keer gebeld en gemaild zijn met beschuldigingen.

