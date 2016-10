Regio donderdag, 13 oktober 2016

Actie om gezond leven de logische keus te maken Drachten - De trap nemen in plaats van de lift. Tussendoor een appel eten in plaats van een snack. Opletten dat er vaak genoeg groente op het menu staat. Een paar keer per week wandelen. Ongezonde gewoonten afzweren. Het hoeft niet moeilijk te zijn om een gezondere leefstijl aan te nemen. Dat is het idee achter het manifest dat vijftien organisaties uit de breedte van de Friese samenleving vanmiddag ondertekenen op het jaarlijkse Zorgcongres van Zorgbelang Fryslân in De Lawei in Drachten. GGD Fryslân, It Fryske Gea, Stenden Hogeschool, ROS Friesland, NDC Mediagroep, AB Vakwerk, Friesland College, De Friesland Zorgverzekeraar, de gemeente Heerenveen, Huisartsenkring Friesland, Grendel Games, VNO-NCW Noord, Sport Fryslân en Zorgbelang Fryslân bundelen hun kennis op het gebied van het bevorderen van een gezondere leefstijl en dus de vitaliteit. Directeur Bert van der Hoek van De Friesland Zorgverzekeraar nam het initiatief. ,,1 oktober 2015 werd ik directeur en op mijn kennismakingsronde kwam ik erachter dat heel veel organisaties bezig zijn met vitaliteit. Maar die hebben de menskracht niet om alles uit te voeren, dus bundelen we nu onze krachten om om te beginnen kennis te delen." Verdere concrete uitwerking van de samenwerking volgt nog. ,,We willen niet betuttelen of met het vingertje dingen verbieden. Het gaat om bewustwording. Over het aanbod in bedrijfs- en schoolkantines, over ouderen die samen gaan wandelen. We richten ons op de pijlers voeding, beweging en mentale veerkracht. We willen mensen helpen hun gedrag te veranderen. De gezonde keus moet ook de makkelijke keus zijn. Gezond én goedkoop eten bijvoorbeeld, dat kan. Een gezonde leefstijl gaat prima samen met menselijk geluk en genieten. Niet iedereen heeft die balans nog voor ogen. Sommige mensen hebben een zetje nodig. Daar willen wij ze graag bij helpen. Het hoeft niets ingewikkelds te zijn." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 13 oktober

