Sport donderdag, 13 oktober 2016

Bike Team Drachten naar grote hoogtes op Kos Drachten - Het Bike Team Drachten is vanmorgen in alle vroegte met een delegatie van 26 personen vertrokken naar het Griekse eiland Kos. Daar heeft zondag de eerste internationale mountainbike (MTB) wedstrijd plaats over 37 kilometer door het heuvelachtige landschap van het fietseiland in de Egeïsche Zee. De wedstrijd wordt gefinancierd door de overheid en het bedrijfsleven van Kos. ,,Het kriebelt wel. We zijn wielrenners en die willen van nature altijd presteren", zei Niek Hooghiemster aan de vooravond van het vertrek naar Griekenland. De 26-jarige Drachtster, die wordt genoemd als een van de kandidaten voor de eindzege in de categorie van achttien tot dertig jaar, was afgelopen zomer samen met Harmen van der Bij al op het eiland om het parcours te verkennen. ,,En om een beetje vakantie te vieren." Hooghiemster kwam twee jaar geleden in aanraking met de MTB-sport, na een teleurstellend wegseizoen bij het Baby-Dump Cycling Team. ,,Het was een redelijk mislukt jaar vanwege de vele valpartijen. Ik heb toen besloten me meer op mijn maatschappelijke carrière te gaan richten en nieuwe ... De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

