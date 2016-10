Geloof & Kerk donderdag, 13 oktober 2016

De komst van 'The Passion’ is een buitenkansje voor Leeuwarden

Leeuwarden - Op verschillende locaties in Leeuwarden zullen op 13 april 2017 fragmenten uit het verhaal over de laatste uren van Jezus nagespeeld worden. De scenes worden van betekenis voorzien en aangevuld met bekende, moderne muziek. De liederen worden voornamelijk gezongen door hoofdrolspelers Jezus, Maria, Petrus en Judas, vertolkt door bekende Nederlanders. Parallel hieraan draagt een stoet mensen in processie een lichtend kruis door de stad naar de hoofdlocatie waar het verhaal tot zijn hoogtepunt komt. In Leeuwarden zal dat op het Zaailand zijn, bij het Fries Museum.

Vehikel

Addy Stoker, de voorzitter van de Raad van Kerken Leeuwarden, is blij met de komst van The Passion naar Leeuwarden. Dit ook omdat de raad ruim een jaar geleden een verzoek had neergelegd bij de organisatoren om naar Leeuwarden te komen. Dit deed de plaatselijke Raad van Kerken toen op aanraden van Jacco de Boer, woordvoerder van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. In aanloop naar 2018 moesten zoveel mogelijk evenementen naar de stad gehaald worden.

Stoker is enthousiast over The Passion, omdat het een vehikel is om de kernboodschap van de Bijbel over te dragen. En dat gebeurt zeker, weet hij als docent godsdienst op openbare basisscholen. ,,The Passion spreekt de kinderen aan en is een goede aanleiding om in gesprek te raken over de betekenis van het verhaal. Het levert jaarlijks mooie lessen op."

Sjoerd Feitsma, cultuurwethouder in Leeuwarden, blijkt niets te weten van het eerdere initiatief van de Raad van Kerken. Wel weet hij te vertellen dat rond de zomer al duidelijk werd dat Leeuwarden veel kans maakte op het evenement. Ook weet hij dat een aantal kerken in Fryslân in een eerdere fase de pogingen van de gemeente om binnen te halen, gesteund heeft.

The Passion is een mooi evenement en een prachtige vertelling", vindt Feitsma. Het is volgens hem een 'boppeslach’, een buitenkansje voor Leeuwarden om in de aandacht te komen en om te laten zien wat de stad aankan. En niet alleen op de dag zelf, maar ook op de dagen eromheen. ,,Evenementen waar 60.000 mensen op afkomen kunnen we ook aan, en dan is het 'gezellig druk’ Als de stad met The Passion 30.000 bezoekers krijgt, kan dat geen probleem zijn."

Op het Zaailand kunnen volgens de gemeente zo’n tienduizend mensen terecht. Omdat de afgelopen jaren steeds vijftien- tot twintigduizend bezoekers afkwamen op The Passion, zal het in en rond het hele centrum druk worden.

Plaatje

Cornelis Vlot, voorlichter van de EO, vertelt dat allerlei factoren meespelen bij de keuze voor een stad als locatie voor het evenement. Hoeveel steden The Passion graag wilden binnenhalen dit jaar, kan of wil hij niet kwijt. Wel dat het belangrijk is of een stad in staat is een evenement van het kaliber van The Passion te ontvangen, en ook of de communicatie met de gemeente prettig verloopt. ,,Je moet daar een goed gevoel bij hebben", legt Vlot uit. Het belangrijkste is echter hoe de locatie eruit ziet. ,,En het centrum van Leeuwarden is natuurlijk een plaatje."

In hoeverre de komende editie van The Passion een Fries tintje zal hebben, is nog niet duidelijk, geeft Vlot aan. Als altijd is er de intentie om iets van de lokale identiteit tot uiting te laten komen, maar op dit moment is dat nog niet uitgewerkt.

Ds. Margarithe Veen, voorzitter van de Raad van Kerken Fryslân, vernam de komst van The Passion naar Leeuwarden via de media. Ze verbaast zich er niet over dat de provinciale raad niet ingelicht was, omdat ze vermoedt dat vooral de Leeuwarder kerken bij het project betrokken zullen worden. ,,Een prachtige uitdaging voor Fryslân en voor de Friese samenleving", noemt ze de komst. Leuk ook, om bijvoorbeeld iets te gaan doen met de jeugd. Tegelijk vraagt Veen zich soms af of de theologie, de inhoud, niet te veel te lijden heeft onder het spektakelgehalte van The Passion. ,,Wat mij betreft mogen er wel wat duidelijker lijntjes gelegd worden naar het nú. Waar in onze wereld is op dit sprake van nood? En van daaruit mag er dan een duidelijker link gelegd worden met de opstanding; de boodschap dat er door de dood heen een weg is." Het lijdensverhaal is voor Veen geen toneelstukje, het is een realiteit die zich voortdurend afspeelt.

In Fryslân zijn diverse kerken die de afgelopen jaren een eigen versie van The Passion hebben opgevoerd, zoals in de wijkgemeente Leeuwarden-Camminghaburen, de Protestantse Gemeente te Burgum en in Eastermar. In veel kerken werden ook plaatselijke public-viewings gehouden op grote schermen, waarbij catechisatiegroepen en gemeenteleden het event samen konden volgen. Toen in 2014 plaatsvond in Groningen gingen vele Friezen erheen om het evenement live mee te maken.

Aandacht

Met The Passion haalt de gemeente Leeuwarden voor de tweede keer een groot landelijk tv-evenement binnen. In 2013 vond op het Zaailand vlak voor Kerst de actie Serious Request plaats van 18 tot 24 december. Het Zaailand was toen net klaar en doorstond de bezoekerstest met verve. Toen kwamen 400.000 mensen naar Leeuwarden om het Glazen Huis te bezoeken, waar bekende dj’s van 3FM geld inzamelden voor een actie van het Rode Kruis voor kinderen die stierven aan diarree. Via de media - televisie, radio en internet/sociale media - volgden toen 12,3 miljoen Nederlanders het Glazen Huis in Leeuwarden en werd 84 procent van alle Nederlanders van tien jaar en ouder bereikt. Events van deze omvang krijgen onevenredig veel media-aandacht, en niet alleen wanneer ze daadwerkelijk plaatsvinden, maar ook ervoor en erna.

Behalve live in Leeuwarden, is The Passion op 13 april vanaf half negen te volgen op televisie, NPO 1. Daarnaast kan online deelgenomen worden aan de processie en zal er een gratis veertigdagen-app komen die inhoudelijk gelinkt is aan The Passion. Naar verwachting zullen lokale kerken en parochies eigen activiteiten organiseren rondom het evenement.

www.thepassion.nl

