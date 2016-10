Regio donderdag, 13 oktober 2016

Manager Sintrale As wil cijfers niet horen Burgum - Natuurlijk is hij razend nieuwsgierig hoeveel auto’s er tot dusver over de Sintrale As reden. Maar Jeen Bruinsma, assistent-realisatiemanager bij het projectbureau, heeft zijn collega’s die over de meetgegevens kunnen beschikken, expliciet gevraagd hem nog geen cijfers te leveren. Die eerste gegevens zeggen niets. Pas in november krijgt hij de eerste getallen. ,,Dit wykein wie it smoardrok, haw ik wol heard." Zelf was Bruinsma vrijdagavond ook een van de eersten die de route aflegden. Het managementteam ging na een etentje in Burgum de weg op, zodra de hekken werden weggehaald. ,,No, dan binne jo wol grutsk hear." Maar goed. Er zullen wel meer mensen puur uit nieuwsgierigheid op en neer van Dokkum naar Nijega zijn gegaan. En volgende week is het herfstvakantie. En dan volgen binnenkort nog de werkzaamheden op de oude route. ,,Alles watst om de dyk hinne dochst, hat effekt op hoe’t de dyk brûkt wurdt." Eigenlijk worden de gegevens - die gemeten worden met kabels die in de weg zijn gefreesd - pas echt relevant als ook de rondweg om Hurdegaryp open is. Dan komt ook het verkeer van Leeuwarden naar Dokkum en Drachten over de As. Dit is wellicht eind dit jaar het geval. Er zullen waarschijnlijk niet heel snel maatregelen worden genomen als blijkt dat er veel meer verkeer over de oude route tussen Dokkum en Nijega rijdt, dan gewenst. ,,It ferkear moat ek even wenne oan de nije situaasje." Eind 2019 zijn, als het goed is, ook alle projecten in de regio afgerond, zoals Kansen in Kernen, waarbij de doorgaande wegen door dorpen 'socialer, groener en stiller’ worden ingericht. ,,Dan kinst pas echt sjen wat de effekten binne op de dyk." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 13 oktober

