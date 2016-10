Geloof & Kerk donderdag, 13 oktober 2016

Inspirerend ontspannen tijdens kerkelijk Inspiratiefestival op Terschelling Als een cadeautje moet het gezien worden - voor jezelf en voor elkaar. Zonder kramp bomen over krimp, over samenwerken, pionieren, over toekomst. Je ontspannen laven aan lezingen, aan muziek, aan theater. Of aan de natuur, de rust en de stilte op het land aan de overkant. En natuurlijk zal er gevierd worden in diverse diensten, geënt op verschillende tradities. Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 oktober vindt op Terschelling een 'inspiratiefestival’ plaats, georganiseerd vanuit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), en met medewerking van de kerken op Terschelling die het festival gastvrijheid bieden en die de nodige vrijwilligers leveren. Het wordt een evenement met een heel divers programma, bedoeld voor iedereen die actief betrokken is bij de kerk, van predikant tot vrijwilliger. Maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Twee jaar geleden werd er al min of meer proefgedraaid met een dergelijk 'christelijk Oerolfestival’, maar toen nog alleen gericht op kerkenraden in Noord-Nederland. Die pilot was zo succesvol dat er nu een landelijke editie komt voor alle belangstellenden uit de Protestantse Kerk in Nederland. Naar de overkant Moet zoiets op een eiland? Ja, vindt ds. Mathilde de Graaff, predikant op Terschelling en projectcoördinator. Er zijn veel studiedagen voor actievelingen in de kerk, maar voor een deel van de mensen zijn die altijd ver weg. Je begint dan om een uur of tien, en als het tot vier uur duurt beginnen sommigen rond half vier zich al klaar te maken om hun trein te halen. Om je echt op te laden als het gaat om zingeving, kerk en geloof, is echt meer tijd nodig. En ook een andere omgeving dan je gewend bent. ,,Mensen gaan ook naar Taizé of zelfs het eiland Iona in Schotland om inspiratie op te doen. Dan moet Terschelling toch ook te doen zijn?" Letterlijk en figuurlijk 'gaan naar het land aan de overkant’. Zo spreekt De Graaff erover. ,,Die beweging kennen wij als christenen vanuit de Bijbel. En Terschelling is dan wel niet het beloofde land, maar wel een eiland dat voor velen dus de overkant is. Om werkelijk te kunnen 'opademen’, spiritueel op adem te komen, en een pelgrimage aan te gaan om nieuwe verten te verkennen, is het goed om je ook letterlijk 'aan de overkant’ te bevinden. Tijd maken om je te kunnen ontspannen je eraan over te geven." De Graaff ziet al voor zich hoe mensen uit Haarlem, Goutum en Grolloo na een langere of kortere reis samen aan de koffie gaan op de boot, kennismaken, lijntjes uitgooien en verbinding en bezieling zoeken en voelen. Paasnachtwandeling Het programma is heel divers en lijkt voor elk wat wils te bieden. En omdat het uit korte onderdelen bestaat op verschillende locaties, zijn er desgewenst ook voldoende mogelijkheden om vrije tijd te pakken. De Graaff wil niet zeggen met welke programmaonderdelen ze in het bijzonder blij is. Het geheel maakt het bijzonder. De universiteit verzorgt lezingen door professionals als missiologe prof. dr. Mechteld Jansen en praktisch theoloog prof. dr. Henk de Roest en laat daarmee zien niet in een ivoren toren te zitten, maar dat er ten behoeve van de praktijk wordt gewerkt. Karin van den Broeke, preses van de synode van de Protestantse Kerk gaat vertellen over kerk 2025. Vacare, het kerkelijk platform voor meditatief leven biedt inkijkjes in verschillende meditatieve tradities. Stichting 7evende Hemel biedt workshops bibliodans en bidden met je lijf, er zijn theatervoorstelling over Luther en over Jacob, ,,Het meewerkende Klezmertrio Wilde Eend schijnt origineel en indrukwekkend te zijn, en mensen die wat anders willen na een workshop pionieren, moderne devotie of geld in de kerk, kunnen bij Annemiek Schrijver bijkomen in het theologisch café of zingen met het Vocaal Theologen Ensemble." Wandelaars kunnen op zondagochtend vóór de kerkdienst een paasnachtverhaal lopen; het licht van de zonsopgang tegemoet. En dat is nog maar een deel van het programma. Hoe het allemaal zal gaan? ,,Het is eind oktober dus het kan knap koud zijn, het kan regen en stormen, maar een beetje inspiratie kan wat hebben", besluit De Graaff haar opsomming. ,,Ik vind het vooral mooi dat heel verschillende kanten van de kerk samenkomen - kanten die er allemaal toe doen en die elkaar nodig hebben en die elkaar aanvullen. En ik hoop dat dat voelbaar, zichtbaar en beleefbaar wordt tijdens het weekend." Ontmoeting De programmaonderdelen hebben merendeels in en om Midsland een plek gekregen. ,,Mensen moeten elkaar zoveel mogelijk kunnen tegenkomen", legt De Graaff uit. Afstanden mogen geen belemmering zijn om je persoonlijke programma samen te stellen en om het tempo erin te kunnen houden biedt een aantal eethuisjes dit weekend kant-en-klare 'inspiratiebuffetten’. Meer dan driehonderd deelnemers hebben zich al aangemeld voor het weekend, maar er is nog ruimte genoeg. De organisatie had geen idee op hoeveel mensen gerekend moest worden - in de kerken zijn per slot van rekening duizenden mensen actief - en naast het programma zoals dat nu op de website staat is er een 'schaduwprogramma’ gemaakt dat uitgerold kan worden als zich nog honderden mensen meer aanmelden. Is het geen belemmering dat het programma doorloopt tot op zondag? Zijn veel dominees dan niet verhinderd? De Graaff heeft van een aantal al gehoord dat ze hun diensten geruild hebben of dat ze dan maar tot zaterdagavond komen. Meer informatie, het programma en (online) aanmelding: www.pthu.nl/inspiratiefestival

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties