Bovenleiding op noordelijk spoor blijkt te duur Leeuwarden - De provincie Fryslân ziet af van elektrificatie van de regionale spoorlijnen. Het aanbrengen van bovenleiding is te duur. Dat zeiden provincieambtenaren gisteren tijdens de informatiebijeenkomst van Provinciale Staten over de nieuwe aanbesteding van het treinvervoer. Er wordt al lange tijd gesproken over elektrificatie van de spoorlijnen. Elektrische treinen zorgen voor veel minder uitstoot dan de huidige dieseltreinen, maar zijn ook goedkoper nu diesel steeds duurder wordt. Uit een studie van onderzoeksbureau Ricardo Rail uit Utrecht blijkt dat de elektrificatie van alle regionale spoorlijnen in Fryslân en Groningen in totaal zo’n zeshonderd miljoen euro zo kosten. Dat is bijna dubbel zoveel als waar de provincies op rekenden. ,,Het aanleggen van de palen en draden valt nog wel mee", zegt Peter Schouten, ov-coördinator bij de provincie Fryslân. ,,Maar in het Noorden zijn relatief veel bruggen en andere kunstwerken. Daarmee gaat de investering snel omhoog, zeker met viaducten die niet hoog genoeg zijn." Schouten schat de terugverdienperiode van zo’n investering op zeventig jaar. ,,Bij sommige lijnen elders in het land, zoals die van Zwolle naar Almelo, is het relatief veel goedkoper om te elektrificeren." Op dit moment rijden in Fryslân alleen op de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle elektrische treinen. Dat spoortracé wordt bereden door de NS en is geen onderdeel van de nieuwe Fries-Groningse concessie. Die gaat over de lijnen waar nu vervoerder Arriva rijdt. In Fryslân gaat het om de lijnen van Leeuwarden naar Stavoren, Harlingen en Groningen, in Groningen om de lijnen naar Roodeschool, Delfzijl en Nieuweschans. Het elektrificeren van een deel van deze regionale spoorlijnen - bijvoorbeeld alleen de relatief drukke lijn Leeuwarden-Groningen - is volgens Schouten niet handig. ,,Dat zou betekenen dat je elektrische én dieseltreinen moet hebben. Dat maakt het veel duurder." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 13 oktober

