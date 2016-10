Sport dinsdag, 11 oktober 2016

Plotseling was alles voorbij voor Koster in Qatar

De Westereen - Nee, wat er precies gebeurde weet Anouska Koster nog steeds niet. De manier waarop de wielrenster uit De Westereen zondag tijdens het wereldkampioenschap ploegentijdrit in Qatar plotseling naar rechts stuurde en via de stoeprand keihard op het asfalt terecht kwam, was én is vreemd. Ook voor de hoofdpersoon zelf. ,,Er was eigenlijk niets aan de hand", zei ze gisteren bij terugkomst op Friese bodem. ,,Ik zag de rotonde komen en dacht: 'Ik moet mijn wiel rechts van dat van mijn voorgangster krijgen´. En dus bewoog ik die richting op. Maar veel te ver. Voor ik het wist lag ik op de grond en was alles voorbij. De medaille die we als ploeg graag hadden willen winnen, was in één klap weg."

Een fikse domper voor de Friezin van Rabo-Liv, die door het mislopen van de Nederlandse selectie voor de wegwedstrijd van het WK alles op de ploegentijdrit voor merkenteams had gezet. ,,Ik heb lang naar deze wedstrijd uitgekeken. Zeker omdat ik de wegwedstrijd niet mocht rijden. Er flitste dan ook van alles door mijn hoofd toen ik na mijn val de laatste kilometers nog naar de finish reed."

Zoals een goed wielrenster betaamt, wilde Koster na haar crash direct weer op haar fiets klimmen. Dat bleek echter niet zo gemakkelijk te gaan. ,,Ik wist dat we met vier rensters moesten finishen om een tijd neer te zetten. Dus het eerste wat in me opkwam was: waar is mijn fiets?"

