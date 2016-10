Regio dinsdag, 11 oktober 2016

Decentralisatie kost Leeuwarden miljoenen

Leeuwarden - De decentralisatie van zorgtaken van de landelijke overheid naar de gemeenten kost Leeuwarden waarschijnlijk zoŽn 25 miljoen euro. Geld dat de gemeente had kunnen gebruiken voor investeringen in de stad maar dat aangewend moet worden om de bezuinigingen van het rijk op te vangen.

Tot 2021 zal Leeuwarden jaarlijks geld moeten bijpassen. Pas in dat jaar is het zorgbudget dat de gemeente van het rijk krijgt, gelijk aan de uitgaven. Dat valt op te maken uit de begroting voor 2017 die Leeuwarden gisteren presenteerde.

In 2015 ging de uitvoering van de domeinen Jeugd, de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Participatiewet over naar de gemeenten. Een maatregel waarmee het rijk miljarden wilde besparen. In 2014 was er voor die drie domeinen vanuit het rijk nog 193 miljoen euro beschikbaar. Komend jaar krijgt Leeuwarden 27 miljoen euro minder voor dezelfde hoeveelheid taken, namelijk een bedrag van 165 miljoen. Om alle taken uit te voeren heeft Leeuwarden echter 177 miljoen euro nodig.

Het tekort van twaalf miljoen wordt opgevangen door een greep te doen in de Algemene Reserve, net als dit jaar al gebeurde. ,,Realistisch hebben we de decentralisatie van de zorgtaken nooit genoemd, maar we zijn er wel trots op dat we de zorg hebben kunnen blijven verlenen", reageert wethouder Thea Koster. ,,We hebben protest aangetekend bij het rijk, zowel via de Vereniging Nederlandse Gemeenten als de G32 (de 32 grootste steden in het land, red.)."

,,Maar we moeten anticiperen op de situatie zoals die is", vult wethouder van Financiën Sjoerd Feitsma aan.

