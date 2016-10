Sport dinsdag, 11 oktober 2016

Dekker vindt het mooi geweest en beëindigt carrière Assen - Inge Dekker heeft een punt achter haar lange zwemcarrière gezet. De 31-jarige vlinderslagspecialiste vindt het na vijftien jaar in de top mooi geweest, zo maakte ze gisteren bekend: ,,Ik ben toe aan iets anders." Samen met haar zusje heeft ze inmiddels een bedrijf opgezet dat zwemtrainingen aan de jeugd gaat geven. De zwemster uit Assen behoorde jarenlang tot de 'Golden Girls´ van de Nederlandse zwemploeg. Samen met Marleen Veldhuis, Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo veroverde ze in 2008 olympisch goud op de 4x100 meter vrije slag. De Nederlandse estafetteploeg won in die jaren alles wat er te winnen viel. Bij de Spelen van 2012 in Londen moest Oranje echter genoegen nemen met zilver, waarna Veldhuis stopte. Bij Dekker werd begin dit jaar baarmoederhalskanker geconstateerd. Een zware operatie en onzekere periode volgden, maar ze raakte op tijd fit voor de Spelen van Rio. Voor Dekker was dat al een overwinning op zich. De rest van het verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad.

