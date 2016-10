Geloof & Kerk dinsdag, 11 oktober 2016

Bisschop: Aleppo is het nieuwe Berlijn

Aleppo - De Syrische stad Aleppo is het nieuwe Berlijn, een gedeelde stad in oost en west. Dat zegt de maronitische bisschop Joseph Tobji. ,,De mensen leven hier dagelijks met de dood voor ogen. Je weet nooit wanneer en of je door een bom of kogel getroffen kan worden." Hij maakt de vergelijking met de Duitse stad die velen nog kennen: Berlijn, toen gedeeld door de Muur en het communisme tegenover het Westen. In Aleppo is de scheidslijn bepaald door geweld. ,,Het oostelijk deel wordt beheerst door de terroristen en het westelijk deel is in handen van de militairen van de regering van Assad." De meeste mensen, anderhalf miljoen, wonen in het westelijk deel, en daar bevinden zich ook nog christenen. Aleppo was ooit een van de belangrijkste christelijke steden in het land. In Oost-Aleppo wonen rond de 250.000 tot 300.000 mensen in een totaal kapotgeschoten stad. Kortgeleden werd een Armeens-katholieke kerk er nog gertroffen. ,,Een maronitische kerk is er al heel lang niet meer", verzucht de bisschop.

Hij is tegenwoordig vooral druk met één ding: mensen begraven. ,,Elke dag hebben we meerdere uitvaarten." Het maakt hem al niet meer uit wie of welke terroristische groeperingen er achter al die doden zitten. Daesh, Islamitische Staat, Al-Nusra, ze hebben volgens Tibji allemaal dezelfde idelologie. ,,Dat is een extreem fanatisme. Dat de ander alles afgenomen wordt en dat ze zelf een groot rijk willen stichten."Syrië stond er ooit bekend om dat de verschillende religies en bevolkingsgroepen er vreedzaam samenleefden. Nog steeds heeft de bisschop ontmoetingen met imans en moefti´s en ze willen maar één ding: vrede. Nu het Westen nog. ,,We willen geen speelgoed in de handen van de machtigen zijn."

