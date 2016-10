Regio dinsdag, 11 oktober 2016

Friese bachelor richt zich op VN-doelen Leeuwarden - Bij de nieuwe bacheloropleiding van Campus Fryslân staan de zeventien werelddoelen van de Verenigde Naties centraal. Studenten van de opleiding Global responsibility and leadership gaan volgens decaan Jouke de Vries in Fryslân leren hoe die doelen in de praktijk kunnen worden gebracht. Volgende maand wordt het opleidingsprogramma ter goedkeuring voorgelegd aan de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. ,,We willen de koppeling leggen tussen de Friese hotspots, zoals water en energie, en die zeventien global goals", zegt decaan Jouke de Vries. ,,De studenten kunnen lokale oplossingen onderzoeken voor de werelddoelstellingen, oplossingen die dus hier in Fryslân worden bedacht." Als voorbeeld noemt de decaan de doelstelling over verduurzaming van energie. ,,De discussie daarover wordt hier heel strak gevoerd en bovendien komt in Leeuwarden een energiecampus. De studenten kunnen daar onderzoek naar doen en zo de koppeling leggen tussen een wereldprobleem en de lokale oplossingen." Ook bij het VN-doel dat voor iedereen water beschikbaar moet zijn, is volgens De Vries zo´n Friese koppeling te maken. Hij wil nog contact leggen met de Verenigde Naties voor een koppeling met de nieuwe opleiding. ,,Globalisering en lokalisering bij elkaar laten komen, dat is wat we willen met de opleiding." Het is niet de bedoeling dat alle zeventien doelen worden behandeld, maar dat een selectie wordt gemaakt van doelen die goed kunnen worden toegepast op de Friese situatie. Lees verder in het Friesch Dagblad van 11 oktober 2016

