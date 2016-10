Economie dinsdag, 11 oktober 2016

Regionale estafettestakingen op komst in schildersbranche Leeuwarden - Vakcentrales CNV en FNV komen met nieuwe acties om te protesteren tegen de nieuwe cao in de schildersbranche, zo is gisteravond besloten. Na een landelijke staking vorige week wordt nu gekozen voor een regionale estafette. ,,De opkomst op onze stakingsdag in Waddinxveen was bemoedigend", zegt Peter de Jong, actiecoördinator van CNV Vakmensen. ,,Er hebben zich 350 stakers geregistreerd. Met nog een aantal leden die een vrije dag namen en aanwezig waren, kwamen we op ruim vierhonderd. Dat geeft reden door te gaan voor een goede cao." Werkgeversorganisatie OnderhoudNL kwam onlangs een cao overeen met werknemersvertegenwoordiger LBV. Wat de traditionele bonden betreft zijn de afspraken desastreus. Op een vakbondsvergadering gisteravond is besloten dat de actie zich naar de regio verplaatst. Daar worden bedrijven(groepen) gezocht om te staken. In estafettevorm wordt in verschillende regio´s dan het werk neergelegd. De Jong rekent erop dat het nog voor november zover is. Eerder deden de bonden het ook op deze manier in de metaalsector. Schildersbedrijven die zich ook niet kunnen vinden in de afgesloten cao kunnen afspraken maken met CNV over minimale arbeidsvoorwaarden. ,,Als ze met ons een protocol op bedrijfsniveau overeenkomen worden ze gevrijwaard van acties." Lees verder in het Friesch Dagblad van 11 oktober 2016

