Geloof & Kerk dinsdag, 11 oktober 2016

Arjan Plaisier begonnen als missionair-predikant

Apeldoorn - Ds. Arjan Plaisier , oud-scriba van de Protestanse Kerk in Nederland, heeft zondag officieel intrede gedaan als missionair predikant in Apeldoorn. Hij is voor een periode van drie jaar verbonden aan Geloofsgemeenschap De Fontein. Dit is een missionaire geloofsgemeenschap in opbouw die wekelijks samenkomt in het wijkcentrum Kristal in de wijk Zuidbroek. De Fontein heeft een confessioneel-evangelisch karakter en geeft ruimte aan de charismatische traditie. Ze maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Sinds half september is De Fontein een officiële pioniersplek van de Protestantse Kerk.

'Ik vind de Fontein een aantrekkelijke geloofsgemeenschap van betrokken en gedreven gelovigen en herken me voldoende in het profiel van deze gemeente om het aan te durven 'ja´ tegen haar te zeggen´, zo schrijft Plaisier in een bericht op de site van de Apeldoornse kerk. 'Ik hoop dat we met elkaar steeds meer en dieper het fascinerende van het evangelie van Jezus Christus ontdekken en de ervaring op mogen doen wat het betekent lichaam van Christus te zijn. Mijn wens is, dat dit zo aanstekelijk werkt, dat het aantrekkingskracht uitoefent, ook op mensen die daar van huis uit niet mee zijn opgegroeid.´

Arjan Plaisier was van 2008 tot juni 2016 scriba van de PKN. Na zijn afstuderen werd hij van 1986 tot 1993 namens de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Indonesië als docent. Daarna stond hij in Leersum (1993) en wijkgemeente De Brug in Amersfoort (2003).

