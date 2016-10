Regio dinsdag, 11 oktober 2016

Weinig Friese gemeenten in WOZ-loket Leeuwarden - Friese gemeenten maken het burgers niet gemakkelijk om via internet achter de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van hun woning te komen. Een speciaal online loket van het rijk wordt amper gebruikt. Per 1 oktober dit jaar zijn gemeenten wettelijk verplicht om de WOZ-waarde van huizen in hun gemeente openbaar te maken. Het was de bedoeling dat alle gemeenten die informatie op de gisteren geopende website wozwaardeloket.nl zouden plaatsen. Maar op die site staan slechts twee van de 24 Friese gemeenten: de Fryske Marren en Het Bildt. Gemeenten stellen een keer per jaar de WOZ-waarde van woningen vast. Die waarde bepaalt de hoogte van een aantal belastingen en gemeentelijke heffingen. Wie denkt dat die waarde te hoog is geschat kan in beroep gaan. Het landelijke internetloket moet het burgers makkelijker maken de WOZ-waarde van hun woning te vergelijken met dezelfde soort woningen in de gemeente Gemeenten die niet op de landelijk site staan hoeven nog niet in overtreding te zijn. Bij veel Friese gemeenten is, na enig zoekwerk, de WOZ-waarde op de eigen website te achterhalen. Maar wie in Tytsjerksteradiel of Achtkarspelen woont, zoekt tevergeefs. Wel staat er een link op de gemeentesite naar wozwaardeloket.nl. Daar zijn deze gemeenten echter niet terug te vinden. Ze overtreden daarmee de wet. ,,Er zijn problemen met de software-leverancier", meldt een woordvoerster namens beide gemeenten. Ze geeft toe dat deze gemeenten een slechte beurt maken. Burgers die een dag te laat een herziening van de WOZ-bepaling aanvragen, kunnen op geen pardon rekenen. ,,Maar we verwachten er binnen een paar weken wel op te staan." Lees verder in het Friesch Dagblad van 11 oktober 2016</cci:TypographyTag>

