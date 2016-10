Sport maandag, 10 oktober 2016

LSC en Wolvega zijn nieuwe wetten nog lang niet machtig Sneek - Waar ze vorig jaar met elkander om de titel in de tweede klasse K streden, vechten LSC 1890 en Wolvega dit seizoen samen om behoud van het eersteklasserschap. Gisteren was in Sneek de eerste onderlinge confrontatie. LSC won, maar duidelijk werd dat beide ploegen de wetten die bij het nieuwe niveau horen nog lang niet machtig zijn. Lars Goerres ,,Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan", grijnsde Patrick Altenburg even nadat aanvoerder Benjamin Ydema de Snekers in de slotminuut naar de winst had gekopt. ,,Het voetbal was niet goed vanmiddag. Deze zege is het resultaat van keihard werken." Voor Altenburg was de driepunter tegen Wolvega bijzonder. ,,Mijn eerste competitiezege in het shirt van LSC", zei de middenvelder die afgelopen zomer na zes seizoenen Sneek Wit Zwart naar Sportpark Leeuwarderweg verhuisde. ,,Ik heb de afgelopen jaren meer op de reservebank gezeten dan dat ik speelde. Daar was ik wel een beetje klaar mee en besloot het bij een andere club te proberen." De keuze viel op LSC 1890, de club die vorig jaar achter kampioen Wolvega via een tweede plaats naar de eerste klasse promoveerde. De eerste vijf duels leverden slechts twee punten op. ,,Maar ik heb het gevoel dat we ... De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

