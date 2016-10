Sport maandag, 10 oktober 2016

ONS Sneek glijdt af in richting gevarenzone Sneek - Door de derde nederlaag op rij is ONS Boso Sneek in de derde divisie afgegleden naar een positie net boven de gevarenzone. Scheveningen, de nummer drie van de ranglijst, sloeg in het laatste kwartier toe. Bert Kalteren Dat was zuur voor de Snekers, die 75 minuten lang niet minder waren dan de gasten uit de badplaats. Bovendien speelde scheidsrechter Tim de Gast een negatieve hoofdrol ten opzichte van de thuisclub, die zich op het Zuidersportpark ernstig benadeeld voelde door het optreden van de arbiter uit Vianen. ,,Ik vind dat de scheidsrechter daar debet aan was. De eerste helft al, maar na rust liet hij veel meer toe van hun kant. Daarmee haalde hij bij ons het bloed onder de nagels vandaan", vond doelman Bas van Wegen. ,,Als je veel toelaat, dan moet je dat naar beide kanten toe doen. Nu was het in mijn ogen 70 tegen 30 procent in ons nadeel." De 32-jarige sluitpost maakte zaterdag voor eigen publiek zijn rentree, nadat hij twee weken vanwege een gekneusde hand had moeten toekijken. Daardoor miste Van Wegen de verloren duels tegen Capelle en Rijnvogels, waarin de formatie van trainer Richard Karrenbelt onder zijn kunnen presteerde. ,,Dat heeft tijd nodig; zoiets moet slijten. Maar voor mijn gevoel duurde het een week te lang." De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

