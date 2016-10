Regio maandag, 10 oktober 2016

Laagdrempelig gesprek moet begrip voor hulpverlener vergroten Leeuwarden - Vervoersbedrijf Arriva is een van de deelnemers aan de voorlichtingsdag van de Leeuwarder stichting Resilient Care Taking (veerkrachtige hulpverlening, RCT), die zaterdag op het Zaailand in Leeuwarden gehouden wordt. De nieuwe stichting wil mensen die door geweld op hun werk of in privésfeer bang en onzeker zijn geworden, weerbaar maken. Zaterdag bood ze hulpverleners en werknemers in andere geuniformeerde beroepen de mogelijkheid om met publiek in gesprek te gaan en meer begrip te kweken voor hun werkomstandigheden. Vos werkt al sinds 1980 bij het openbaar vervoer. Passagiers worden de laatste jaren steeds agressiever, merkt ze. Bij haar bleef dat tot nu toe beperkt tot duwen en schelden. ,,Niet leuk, maar dat kun je toch makkelijk van je afzetten." Haar collega Alex de Boer denkt dat een vrijere opvoeding en gewelddadige films en computerspelletjes hoofdoorzaken zijn van meer agressiviteit tegen hulpverleners en treinpersoneel. ,,Als ik een agent zie, dan heb ik respect voor die man. Dat is me als kind al bijgebracht. Bij jongeren van nu ontbreekt dat respect vaak." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 10 oktober

