Regio maandag, 10 oktober 2016

Fossielvrije rondrit moet duurzaam rijden helpen Leeuwarden - Het parkeerterrein van de Elfstedenhal in Leeuwarden leek zaterdagochtend nog het meest op een showroom voor Tesla’s. Zo’n vijftien van deze luxueuze elektrische auto’s stonden in de startblokken voor de Grien10toer, een 180 kilometer lange fossielvrije tocht langs diverse duurzame bedrijven en projecten in de provincie. Het was niet het enige evenement dat aan de Dag van de Duurzaamheid - die vandaag wordt gehouden - voorafging. Fryslân stond het hele weekeinde in het teken van groen en duurzaam. Gisteren werd de Grien10toer vervolgd met de Grien10MuzykToer. Bij dit initiatief van Syb van der Ploeg en Piter Wilkens gaven tien artiesten akoestische, en dus energiezuinige, concerten bij tien duurzame horecabedrijven. Daarbij startte gisteren ook de door duurzaamheidsorganisatie Urgenda en de provincie georganiseerde Aansluitdijk Tour langs duurzame projecten. Die begon in Fryslân en eindigt vandaag via de Afsluitdijk in Noord-Holland. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 10 oktober

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties