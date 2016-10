Regio maandag, 10 oktober 2016

Deel FNP’ers moet Friese taal bijspijkeren Wirdum - Een deel van de FNP’ers die in de politiek actief zijn moet het Fries beter machtig worden. Dat is een van de punten die zaterdag in Wirdum bij de discussiebijeenkomst van de partij naar voren kwamen. Op deze bijeenkomst werden ook de belangrijkste thema’s voor de komende herindelings- en gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De partij besprak zaterdag het praatstuk 'Fan taalpartij nei aksjepartij foar Fryslân’. Daarin stelden enkele FNP-prominenten voor meer Nederlands te gebruiken in de partij. 'Men moat net langer raar opsjen fan in Nederlânsk pratende FNP’er, staat bijvoorbeeld in het discussiestuk. Bij de discussie op de bijeenkomst in Wirdum bleek echter dat veel FNP’ers juist meer Fries willen horen binnen de partij, meldt voorzitter Ultsje Hosper. ,,Frysk is in wichtich punt. Wy binne der ek foar Hollânsktalige Friezen, mar wolle wol dat ús folksfertsjintwurdigers it Frysk útdrage. Wy hawwe in foarbyldfunksje." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 10 oktober

