Economie maandag, 10 oktober 2016

Slim 'varkentje’ controleert afvalwaterleidingen Wommels - Een inspectierobot die de zwakke plekken van (afval)waterleidingen van binnenuit in kaart brengt, moet de kosten bij waterschappen en waterleidingbedrijven fors verlagen. Het besluit tot vervanging van leidingen is nu vaak ongefundeerd en onnodig. De vinding van Acquaint in Wommels zorgt voor een betrouwbare analyse van de staat van het leidingsysteem. Vier waterschappen gaan helpen bij de ontwikkeling. ,,Er ligt voor 120 miljard euro aan leidingen in de grond in Nederland. De gemiddelde leeftijd daarvan - van waterleidingen tot glasvezel - is dertig ŕ veertig jaar. De technische staat ervan weten we niet. Bij waterleidingen is het aantal lekkages plus een onderbuikgevoel leidend om tot vervanging over te gaan", zegt Rudy Dijkstra, directeur van Acquaint. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 10 oktober

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties