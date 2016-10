Regio zaterdag, 8 oktober 2016

De weg van duizend meningen is rijklaar Hurdegaryp - Ambtenaren, bestuurders, aannemers: ze drukken elkaar de hand, breed lachend. Ze hebben het geflikt. Na pakweg twee decennia vergaderen, procederen, plannen maken en vijf jaar bouwen kan het verkeer over de Sintrale As rijden. Gisteravond zeven uur gingen de eerste auto´s over de As. De hele regio heeft over de weg meegedacht. Aan de bouw werkten direct en indirect duizend mensen mee, aldus Jan de Jong van bouwcombinatie Nije Daam. Achthonderdduizend manuren zitten in de aanleg, die in tegenstelling tot het voortraject zonder noemenswaarde problemen is verlopen. De provincie Fryslân pakt groots uit voor de opening van het grootste infrastructurele project dat de provincie ooit onderhanden heeft genomen. De 500 genodigden worden vanuit een tent achter Club Quatrebras over de nieuwe weg vervoerd naar de ovonde bij Hurdegaryp. Daar staat de goed bewaarde verrassing. De Kast zingt het publiek toe vanonder het viaduct. Het finalestuk is een nieuw lied, gezongen met groep 8-leerlingen van de basisscholen uit de dorpen aan de Sintrale As. Daarna is het aftellen: het doek achter de band valt naar beneden. Luid toeterend vertrekt het werkverkeer, uitgezwaaid door gedeputeerde Sietske Poepjes. Meer hierover in de papieren krant van 8 oktober 2016

