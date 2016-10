Sport zaterdag, 8 oktober 2016

Herstelde balans in hagelnieuw Aris

Leeuwarden - Ze hebben niet het hoogste budget en ook niet een team dat al jaren op elkaar is ingespeeld. Maar het nieuwe Aris wil - onder leiding van trainer Klaas Stoppels en zijn assistent Nanne Klompstra - laten zien dat het met een beperkt budget toch in staat is om attractief en spectaculair basketbal te spelen. Vanavond start Aris de eredivisie in eigen huis tegen Weert. Met een geheel nieuw team en een paar vertrouwede namen uit het verleden. De balans is hersteld in Leeuwarden.

Piet Jan Nauta

Hij schrikt er nog wel eens wakker van. Stoppels krijgt zo nu en dan een flashback naar het vorige seizoen. ,,Dat drietje in de laatste seconden van Vaidas Tamasauskas betekende een nederlaag voor ons tegen Rotterdam en eigenlijk het einde van ons seizoen. Dat ging een week later tegen Zwolle als een nachtkaars uit." Inmiddels is er een nieuwe kaars aangestoken en in het Aris-kamp en begint het vlammetje langzamerhand aan te wakkeren.

Stoppels (49) nam in februari eerder dit jaar het roer over van Michael Schuurs, die vanwege oververmoeidheidsverschijnselen terugtrad. ,,Het was, ondanks de wijze waarop ik voor de groep kwam te staan, een mooi moment om te beginnen. Maar tegen het einde van het seizoen was het team op. Niet om de jongens van die groep iets kwalijk te nemen, maar er was zoveel gebeurd in het seizoen en zoveel pech."

Het seizoen van Aris eindigde op een teleurstellende zevende plaats. Het was niet niet genoeg om playoffs te mogen spelen. Nu waait er een frisse wind door sporthal het Kalverdijkje. Niet omdat er in het technisch hart wijzigingen plaatsvonden, maar wel in de selectie. En hoe. Alleen Leroy Peterson uit Stiens bleef over van de groep die er vorig jaar stond, Stoppels kon samen met Klompstra het team vanaf de grond opbouwen.

