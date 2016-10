Regio zaterdag, 8 oktober 2016

Ha´ti maakt na orkaan Matthew balans op Port-au-Prince - ,,Veel daken zijn weggewaaid, veel huizen zijn vernield. Van de kerk is het dak deels weggewaaid en de werkplaats van mijn buren is volledig ingestort. De bananenbomen zijn ook ontzettend zwaar getroffen, de oogst is totaal verloren gegaan en dat terwijl andere oogsten ook al verloren gingen, bijvoorbeeld door droogte", beschrijft Margot de Greef (33) de situatie in haar woonplaats Kenscoff in Ha´ti. De Greef komt uit Twijzel en werd in 2008 vanuit de christelijke gereformeerde kerk in Drogeham uitgezonden naar Ha´ti. Het Caribisch gebied werd deze week zwaar getroffen door orkaan Matthew. Voor zover bekend zijn er honderden doden gevallen, voornamelijk in Ha´ti. De schade in het land is enorm. De Friezin om utens werkt voor Church World Service en is mede-oprichter van Konbit pou Developman Reyel (KDRe, samenwerken aan realistische ontwikkeling). Deze laatste stichting verstrekt onder andere microkredieten en zette een programma op voor herbebossing. In Ha´ti wordt nog steeds gewerkt aan de wederopbouw na de aardbeving die het land in 2010 trof. Ook vanuit beide stichtingen waarvoor De Greef werkt werden en worden huizen herbouwd. ,,Die huizen staan gelukkig nog overeind en ook de daken zitten er nog op. Ze zijn dus stevig en blijken bestand tegen een orkaan. Een aantal huizen en scholen dient nu als opvang voor mensen die door de orkaan hun huizen zijn kwijtgeraakt." De provincie Grand-Anse, in het zuidwesten, werd het zwaarst getroffen door de orkaan. ,,Mijn collega┤s weten op dit moment niet hoe het met familieleden is die in die provincie wonen. Contact is nog onmogelijk." Lees het persoonlijke verslag van Margot de Greef in de papieren krant van 8 oktober 2016

